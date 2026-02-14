Borcuna sadık olan iller belli oldu: Zirvede Bingöl var

BİNGÖL'DE TAKİP ORANI SIFIR

Aralık 2025 verilerine göre borcuna en sadık şehirler de ortaya çıktı. Bingöl yüzde 0 oranında seyrederken, onu Ardahan yüzde 0,1 Burdur, yüzde 0,02, Yalova ve Ağrı ise yüzde 0,03 olarak takip etti.