Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun günden güne arttığı Türkiye’de yurttaşlar kredi kartına ve kredilere yükleniyor.
Borcuna sadık olan iller belli oldu: Zirvede Bingöl var
Konut kredilerinde son dönemde meydana gelen düşük dikkat çekerken, borcuna en sadık olan iller sıralaması belli oldu. Verilere göre borcuna en sadık il yüzde 0 oranla Bingöl oldu.Derleyen: Baran Yalçın
6 Şubat tarihi ile sona eren hafta itibarıyla tüketici kredileri toplamda 2 trilyon 998 milyar 342 milyon TL seviyesine çıktı. Yalnızca 2026 yılının ilk beş haftasında kredi hacmi yaklaşık 117 milyar TL’ye çıktı.
Toplam kredi borçlarının, %23’ünü konut kredileri oluşturuyor. Aralık 2025 verilerine göre, konut kredisinde takibe düşme oranı %0,17 gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleşti.
Ortaya çıkan bu veri sonrası vatandaşların konut borçlarını ödeme konusunda diğer ihtiyaçlarından vazgeçerek büyük bir fedakarlık sergilediği ortaya çıkıyor.
BİNGÖL'DE TAKİP ORANI SIFIR
Aralık 2025 verilerine göre borcuna en sadık şehirler de ortaya çıktı. Bingöl yüzde 0 oranında seyrederken, onu Ardahan yüzde 0,1 Burdur, yüzde 0,02, Yalova ve Ağrı ise yüzde 0,03 olarak takip etti.
İstanbul ise 197,40 milyar TL bakiye ile en çok kredi kullanan il olurken
İşte borcuna en sadık şehirler:
Bingöl: %0
Ardahan: %0,01
Burdur: %0,02
Yalova ve Ağrı: %0,03
İstanbul: 197,40 milyar TL bakiye ile en çok kredi kullanan il olurken takip oranı %0,16 olarak ölçüldü.
Ankara: %0,11
İzmir: %0,17
DEPREMİ YAŞAYAN İLLERDE ŞAŞIRTICI VERİ
Kahramanmaraş merkezli 2023 yılında gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen illerde ise yaşanan büyük yıkıma rağmen takip oranlarını oldukça düşük olması dikkat çekti.
Adıyaman: %0,60
Hatay: %0,54
Kahramanmaraş: %0,45