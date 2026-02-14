Yeniçağ Gazetesi
14 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul 14°
BOĞAZİÇİ'NDE GÖZALTINA ALINAN İKİ ÖĞRENCİ SERBEST BIRAKILDI
Borcuna sadık olan iller belli oldu: Zirvede Bingöl var

Borcuna sadık olan iller belli oldu: Zirvede Bingöl var

Konut kredilerinde son dönemde meydana gelen düşük dikkat çekerken, borcuna en sadık olan iller sıralaması belli oldu. Verilere göre borcuna en sadık il yüzde 0 oranla Bingöl oldu.

Baran Yalçın
Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun günden güne arttığı Türkiye’de yurttaşlar kredi kartına ve kredilere yükleniyor.

6 Şubat tarihi ile sona eren hafta itibarıyla tüketici kredileri toplamda 2 trilyon 998 milyar 342 milyon TL seviyesine çıktı. Yalnızca 2026 yılının ilk beş haftasında kredi hacmi yaklaşık 117 milyar TL’ye çıktı.

Toplam kredi borçlarının, %23’ünü konut kredileri oluşturuyor. Aralık 2025 verilerine göre, konut kredisinde takibe düşme oranı %0,17 gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleşti.

Ortaya çıkan bu veri sonrası vatandaşların konut borçlarını ödeme konusunda diğer ihtiyaçlarından vazgeçerek büyük bir fedakarlık sergilediği ortaya çıkıyor.

BİNGÖL'DE TAKİP ORANI SIFIR

Aralık 2025 verilerine göre borcuna en sadık şehirler de ortaya çıktı. Bingöl yüzde 0 oranında seyrederken, onu Ardahan yüzde 0,1 Burdur, yüzde 0,02, Yalova ve Ağrı ise yüzde 0,03 olarak takip etti.

İstanbul ise 197,40 milyar TL bakiye ile en çok kredi kullanan il olurken takip oranı %0,16 olarak öne çıktı.

İşte borcuna en sadık şehirler:

Bingöl: %0

Ardahan: %0,01

Burdur: %0,02

Yalova ve Ağrı: %0,03

İstanbul: 197,40 milyar TL bakiye ile en çok kredi kullanan il olurken takip oranı %0,16 olarak ölçüldü.

Ankara: %0,11

İzmir: %0,17

DEPREMİ YAŞAYAN İLLERDE ŞAŞIRTICI VERİ

Kahramanmaraş merkezli 2023 yılında gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen illerde ise yaşanan büyük yıkıma rağmen takip oranlarını oldukça düşük olması dikkat çekti.

Adıyaman: %0,60

Hatay: %0,54

Kahramanmaraş: %0,45

Kaynak: Haber Merkezi
