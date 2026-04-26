Trabzon Valiliği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Sümela Manastırı’nın çevresindeki kaya düşme risklerini ortadan kaldırmak için geniş kapsamlı bir proje başlattı. Çalışmalar kapsamında, manastırın özellikle 300-400 metrelik ulaşım yolu detaylı mühendislik incelemelerine tabi tutulacak.

LİDAR TEKNOLOJİSİYLE ÜÇ BOYUTLU MODELLEME

Proje kapsamında bölge, ileri teknoloji ürünü Lidar uçuşları ile havadan taranacak. Bitki örtüsü temizliğinin ardından tespit edilecek riskli kaya blokları için üç boyutlu modellemeler hazırlanacak. Bu modeller sayesinde olası kaya düşmelerinde blokların hareket yönü, hızı ve sahip olacağı enerji hesaplanarak en uygun ıslah yöntemleri belirlenecek.

"HATA PAYIMIZ YOK"

Çalışmaları değerlendiren Prof. Dr. Hakan Ersoy, manastır çevresinde geçmişte yaralanmalı vakaların yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi:“Sümela Manastırı'nda bundan önceki yıllarda birkaç vaka yaşanmış. Bu vakalarda yaralanmalar olmuştu. Valiliğimizle birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi olarak olaya el attık. Önlem alınmayan yer ulaşım yolu; aslında gözden kaçmış gibi görünüyor. Çünkü burası dünyanın gözünün önünde olan bir bölge ve küçücük bir hataya mahal vermez.”

Altındere Vadisi'nin dik yamaçlarında binlerce yıldır ayakta kalan bu mistik yapı, yürütülen çalışmalarla hem tarihini korumaya hem de ziyaretçilerine güvenli bir atmosfer sunmaya devam edecek.