Galatasaray 1-0’lık skor avantajıyla gittiği Liverpool deplasmanında 4-0’lık mağlubiyetle sahadan ayrılarak Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etti.

Karşılaşmada maç boyunca oyunu domine eden Liverpool ilk yarıda Szoboszlai ile golü buldu.

Maçın başından itibaren yaptığı kurtarışlarla takımı ayakta tutan Uğurcan Çakır ilk yarının uzatmalarında Mohamed Salah’ın penaltısında gole izin vermeyerek farkın açılmasını engelledi.

Galatasaray devreye 1-0 geride girse de ikinci yarıda Liverpool’un üst üste geliştirdiği ataklarına karşılık veremedi.

Üstelik Victor Osimhen’in ilk yarıda yaşadığı şansız sakatlık nedeniyle ikinci yarıya çıkmaması da Galatasaray adına işleri daha da zorlaştırdı.

Ekitike’nin 51’de farkı ikiye çıkaran golünün ardından iki dakika sonra Gravenberch skoru 3-0’a getirdi.

56’da SAcha Boey’nin kendi kalesine attığı gol öncesinde Frimpong’un ofsaytta olması nedeniyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ancak Liverpool 68’de 4. golü ilk yarıda penaltı kaçıran Salah’ın ayağından buldu.

Uğurcan 4-0’a rağmen yaptığı kurtarışlarla farkın daha da açılmasını önlerken Galatasaray’da oyuna ikinci yarıda dahil olan Noa Lang da Osimhen’in ardından şansız bir sakatlık yaşayarak 80’de kenara geldi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray Liverpool’a deplasmanda 4-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’nde elendi.

LIVERPOOL-GALATASARAY İLK 11’LER

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Virgil van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

LIVERPOOL 4-0 GALATASARAY (4-1) ÖNEMLİ ANLAR

1' Pawel Raczkowski'nin ilk düdüğüyle Liverpool-Galatasaray maçı başladı.

MAÇIN İLK ŞUTU EKITIKE'DEN GELDİ

3' Liverpool tehlikeli geldi. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Ekitike'nin şutunda isabet yok.

OSIMHEN İLE SZOBOSZLAI ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI

10' Victor Osimhen yerde kaldığı pozisyonun ardından Szoboszlai'ye sert tepki gösterdi. İki oyuncu arasındaki gerginlik takım arkadaşlarının araya girmesiyle kısa süre içerisinde yatıştırıldı. Maçta tansiyon yükseldi. Osimhen kenarda koluna bandaj yapıldıktan sonra oyun alanına geri döndü.

TORREIRA KRİTİK MÜDAHALEDE BULUNDU

17' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde boşa düşen topa Szoboszlai vurmaya hazırlanırken Torreira son anda araya girerek pozisyonu uzaklaştırdı.

Liverpool, temsilcimiz Galatasaray karşısında Dominik Szoboszlai'nin attığı golle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/LlL9oxvjJd — TRT Spor (@trtspor) March 18, 2026

LIVERPOOL SZOBOSZLAI'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

25' Liverpool duran top organizasyonunda ceza sahası içerisinde boş kalan Szoboszlai'nin şutunda golü buldu.

LIVERPOOL İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

30' Liverpool yine tehlikeli geldi. Ekitike'nin getirdiği atakta ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Wirtz şutunu çekti. Boey'ye çarpan top kornere çıktı.

LIVERPOOL DİREĞE TAKILDI

31' Van Dijk'ın kafayla içeri çevirdiği topa kale önünde Mac Allister'ın kafa vuruşunda top direkten geri döndü.

UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ

32' Szoboszlai'nin sert şutunda Uğurcan köşeye giden topu harika bir refleksle çeldi.

OSIMHEN'İN KAFA VURUŞUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

39' Barış Alper'in arka direğe ortasında Victor Osimhen dar açıdan yaptığı kafa vuruşunda isabeti bulamadı.

#UCL l İlk yarının yıldızı Uğurcan Çakır, yine sahnede! 💫 pic.twitter.com/wo1fmrmaSn — TRT Spor (@trtspor) March 18, 2026

UĞURCAN SALAH'IN PENALTISINI KURTARDI

45+2' Jakobs'un Szoboszlai'ye ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mohamed Salah'ın penaltısında Uğurcan köşeyi doğru bilerek gole izin vermedi.

İLK YARI SONUCU: LIVERPOOL 1-0 GALATASARAY

GALATASARAY İKİNCİ YARIYA BİRİ ZORUNLU İKİ DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

46' İlk yarıda sakatlık yaşayan Osimhen ile birlikte Sacha Boey kenara gelirken Noa Lang ve Leroy Sane oyuna dahil oldu.

GALATASARAY TEHLİKELİ GELDİ

47' Barış Alper'in sol kanattan içeri çevirdiği topta ceza sahası içerisinde Van Dijk Sane'den önce araya girerek pozisyonu savuşturdu.

UĞURCAN EKITIKE'YE GEÇİT VERMEDİ

48' Ekitike'nin dar açıdan sert şutunda Uğurcan iki hamlede topun sahibi oldu.

LIVERPOOL EKITIKE İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

51' Mohamed Salah'ın ceza sahası içerisine çıkardığı topa gelişine vuran Ekitike farkı ikiye çıkardı.

GRAVENBERCH SKORU 3-0'A GETİRDİ

53' Salah'ın şutunda Uğurcan'dan seken topu Gravenberch tamamladı. Liverpool skoru 3-0'a getirdi.

LIVERPOOL'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

56' Frimpong'un içeri çevirdiği topa Boey'nin ters vuruşuyla ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

LIVERPOOL SALAH İLE 4. GOLÜ BULDU

62' Mohamed Salah'ın ceza sahası önünden çektiği şutta top ağlarla buluştu.

SALAH DİREĞE TAKILDI

68' Mohamed Salah'ın şutunda top üst direkten geri döndü. Pozisyonun devamında bu kez MacAllister kale önünde bomboş pozisyonda şansını denedi. Uğurcan harika bir refleksle gole izin vermedi.

LANG DA ŞANSIZLIK SAKATLIK YAŞADI

75' Noa Lang son çizgiye indiği pozisyonun ardından hızını alamayarak reklam panolarına çarptıktan sonra elini tutup acı içinde yerde kaldı. Oyuna ikinci yarıda giren Lang sedyeyle kenara geldi. Lang'ın yerine Icardi oyuna girdi.

FAUL NEDENİYLE GOL İPTAL EDİLDİ

89' Uğurcan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Van Dijk'ın kafasının ardından MacAllister dokundu. Top ağlarla buluşsa da hakem golü iptal ederek faul kararı verdi.