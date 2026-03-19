CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli Yargı Kararnamesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bülbül, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

'SİYASİ İRADENİN TAHAKKÜMÜYLE YARGI DİZAYN EDİLİYOR'

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in adil yargılamayı etkileme ve yargıya baskı kurma operasyonunun bir parçası olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi iddianamesini hazırlayan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekilinin yeri jet hızıyla değiştirildi. Siyasi iradenin tahakkümüyle yargı dizayn ediliyor.

Anayasa'nın 37. maddesi ile belirlenen doğal hakim ilkesi yerle bir edilip zaten en başından hukuksuz olan tüm yargılamalar iktidarın göz hapsinde yürütülüyor. İşte bu kararname de bunun en net kanıtıdır.