Nevşehir’de sömestr tatili, çocuklar için eğlenceli bir etkinlikle başladı. Nevşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için Niloya Müzikalini karne hediyesi olarak sahneye taşıdı.

Çocuklar için sömestr sürprizi

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen müzikal, sevilen çizgi karakter Niloya’nın renkli dünyasını tiyatro sahnesine taşıdı. Gösteri boyunca çocuklar şarkılar ve danslarla keyifli anlar yaşadı.

Ailelerden yoğun ilgi

Etkinliğe aileler de çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdi. Sömestr tatilinde çocukların sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşmasının önemine dikkat çekilirken, benzer organizasyonların tatil boyunca devam edeceği belirtildi.

Amaç çocukları sanatla buluşturmak

Belediye yetkilileri, etkinliğin amacının çocukların tatil dönemini verimli ve eğlenceli geçirmesini sağlamak, sahne sanatlarına olan ilgilerini artırmak olduğunu ifade etti.

Meyra Özer | Yeniçağ