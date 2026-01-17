Emekli maaşlarına yapılan sefalet zammı tartışılmaya devam ediyor. 20 bin liralık sefalet ücreti emekliyi bir kez daha 30 bin liralık açlık sınırının altında bıraktı. CHP'nin en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlensin teklifi kabul edilmedi. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş emeklinin neden düşük ücret aldığına dair çok çarpıcı bir tespitte bulundu.

AKP'li vekil krizi çözdü

TBMM'de konuşan, AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, düşük zammın nedenini vatandaşın uzayan ömrüne bağladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, emekli maaşlarının düşük olmasını emeklilerin uzun yaşamasına bağlayan SGK Başkanı Raci Kaya'nın sözlerini akıllara getiren AKP'li Güneş, TBMM’deki konuşmasında şunları söyledi:

“Hep beraber EYT’yi çıkardık. Emekli sayımız 16.9 milyona çıktı. Bir de bizde ömür de uzadı. Emeklilerin ömrü bizim iktidarımız döneminde arttı, insanlar daha iyi beslendi, 62 yaştan 78.5’a çıktı. Türkiye’de ortalama emekli yaşı 54.1 ve emeklilikte prim alma süresi ise 29.4 yıl oldu.”

CHP’li Milletvekili Veli Ağbaba o sözlere "Emekliler uzun yaşıyor çok ayıp" diyerek karşılık verirken CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı da “Ölelim mi, emekli erken mi ölsün? O çıkıyor senin sözlerinden” dedi.

Şükür önerdi

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ilçe ziyaretinde emeklileri şükretmemekle suçladı:

“Bu millet bir kere haline şükretmiyor, iki para ile ilgili beklentileri çoğalıyor. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır ben ondan korkuyorum. Tabii ki maaşlar yetersiz, eyvallah. Ama ben bir daha söylüyorum. Biz paranın gücünü artırmamız lazım. Alım gücünü artırmamız lazım.”

SGK Başkanı: Önceden 50 yaşında ölüyorduk

SGK Başkanı Raci Kaya ise kurumun mali dengesindeki bozulmayı erken emeklilik ve uzayan yaşam süresine bağlayarak, “Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün emekli 78 yaşına kadar maaş alıyor" demişti.

