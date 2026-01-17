Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Kırklareli'nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş Ordu ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın ve Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji’nin bugünkü tahminlerinde bazı kesimler için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz kıyıları, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın, Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olmasının beklenmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizildi.

Öte yandan Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgar nedeniyle de uyarı yapıldı.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

Meteoroloji bugün İstanbul’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekliyor. Kentte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalması beklenirken yağışın aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur şeklinde meydana gelmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji ayrıca İstanbul için buzlanma ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

AKOM’DAN UYARI GELDİ

Meteoroloji’nin yanı sıra AKOM da uyarı yaptı. Yapılan açıklamada bugün için sağanak yağış beklendiği belirtilirken Pazar sabahından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kay yağacağı tahmin ediliyor.

Yağışların pazartesi günü akşam saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Pazar gecesi ile pazartesi sabahı olası soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz yolu ulaşımında aksamalar yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin tedbirli olması gerekiyor.