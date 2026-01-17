Alım gücü düşen yurttaşlar geçinebilmek için krediye sarıldı. İşte en uygun kredi veren bankalar...
150 bin liranın geri ödemesi ne kadar? İşte en uygun faizi veren bankalar
Kredi faiz oranları ne oldu. 150 bin liranın geri ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar...Barış Önal
AKBANK:
Ana para: 150 bin
Faiz: 5.50
Aylık taksit: 19 bin 36 lira
Toplam geri ödeme: 229 bin 301 lira
DENİZ BANK:
Ana para: 150 bin
Faiz: 3.61
Aylık taksit: 16 bin 632 lira
Toplam geri ödeme: 200 bin 447 lira
ING:
Ana para: 150 bin
Faiz: 3.29
Aylık taksit: 16 bin 240 lira
Toplam geri ödeme: 195 bin 639 lira
İŞ BANKASI:
Ana para: 150 bin
Faiz: 4.59
Aylık taksit: 17 bin 859 lira
Toplam geri ödeme: 215 bin 172 lira
QNB:
Ana para: 150 bin
Faiz: 2.99
Aylık taksit: 15 bin 878 lira
Toplam geri ödeme: 191 bin 401 lira
TEB:
Ana para: 150 bin
Faiz: 2.99
Aylık taksit: 15 bin 878 lira
Toplam geri ödeme: 191 bin 401 lira
YAPI KREDİ:
Ana para: 150 bin
Faiz: 3.49
Aylık taksit: 16 bin 484 lira
Toplam geri ödeme: 198 bin 679 lira