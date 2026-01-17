Yeniçağ Gazetesi
17 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
Anasayfa Ekonomi 150 bin liranın geri ödemesi ne kadar? İşte en uygun faizi veren bankalar

150 bin liranın geri ödemesi ne kadar? İşte en uygun faizi veren bankalar

Kredi faiz oranları ne oldu. 150 bin liranın geri ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Barış Önal Barış Önal
Son Güncelleme:



Alım gücü düşen yurttaşlar geçinebilmek için krediye sarıldı. İşte en uygun kredi veren bankalar...



AKBANK:

Ana para: 150 bin

Faiz: 5.50

Aylık taksit: 19 bin 36 lira

Toplam geri ödeme: 229 bin 301 lira



DENİZ BANK:

Ana para: 150 bin

Faiz: 3.61

Aylık taksit: 16 bin 632 lira

Toplam geri ödeme: 200 bin 447 lira



ING:

Ana para: 150 bin

Faiz: 3.29

Aylık taksit: 16 bin 240 lira

Toplam geri ödeme: 195 bin 639 lira



İŞ BANKASI:

Ana para: 150 bin

Faiz: 4.59

Aylık taksit: 17 bin 859 lira

Toplam geri ödeme: 215 bin 172 lira



QNB:

Ana para: 150 bin

Faiz: 2.99

Aylık taksit: 15 bin 878 lira

Toplam geri ödeme: 191 bin 401 lira



TEB:

Ana para: 150 bin

Faiz: 2.99

Aylık taksit: 15 bin 878 lira

Toplam geri ödeme: 191 bin 401 lira



YAPI KREDİ:

Ana para: 150 bin

Faiz: 3.49

Aylık taksit: 16 bin 484 lira

Toplam geri ödeme: 198 bin 679 lira

