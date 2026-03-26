Niko’nun babaannesi Eftelya’ydı... Usta oyuncu Tülin Oral'ın eski eşinin ünlü ismi duyulunca herkes donakaldı

Yabancı Damat dizisinde Niko'nun babaannesi Eftelya karakteriyle gönüllerde yer edinen usta oyuncu Tülin Oral, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Ünlü oyuncunun eşinin de ekranların yakından tanıdığı ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre, meğer Tülin Oral'ın hayat arkadaşı, yıllarca spikerlik yapan tanınmış bir televizyoncuymuş.
2004 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde Eftelya karakterine hayat veren ve Yunan damat Niko'nun babaannesini canlandıran Oral, 1937 tarihinde dünyaya geldi. 87 yaşındaki usta sanatçı, hem tiyatro hem sinema hem de dizi sektöründe pek çok farklı rolde yer almıştı.
Oral, 1959 yılında 1 sene süresince Manisa'da bale öğretmenliği yaptı. Yabancı Damat dizisinde Niko'nun babaannesi Eftelya rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.
Tülin Oral, spiker Erdöl Boratap ile nikah masasına oturmuştu. Çift 1983 yılında da yollarını ayırmıştı.
Ünlü oyuncunun aynı zamanda Tülin Oral aynı zamanda Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Şükriye Atav'ın da gelini olduğu ortaya çıktı.
Türk sinemasının o dev çınarı Şükriye Atav, beyaz perdede ya karşılıksız seven bir anne ya da sığınılacak bir teyze figürüydü. Çillenmiş elleri, buğulu gözleri ve hıçkırıklarına eşlik eden o kendine has burun çekişiyle, şefkatin adeta ete kemiğe bürünmüş haliydi.
Beyaz tülbenti ve desenli basma eteğiyle hafızalara kazınan Şükriye Atav, bu mütevazı görüntüsüyle Yeşilçam’ın en unutulmaz simalarından biri olmayı başarmıştır.
600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.