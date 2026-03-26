Niko’nun babaannesi Eftelya’ydı... Usta oyuncu Tülin Oral'ın eski eşinin ünlü ismi duyulunca herkes donakaldı

Türk sinemasının o dev çınarı Şükriye Atav, beyaz perdede ya karşılıksız seven bir anne ya da sığınılacak bir teyze figürüydü. Çillenmiş elleri, buğulu gözleri ve hıçkırıklarına eşlik eden o kendine has burun çekişiyle, şefkatin adeta ete kemiğe bürünmüş haliydi.