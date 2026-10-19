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Kaynak: AA

Nijerya'nın Borno eyaletinde yola yerleştirilen mayının patlaması sonucu 8 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP tarafından Borno eyaletine bağlı Kinuba köyünde yola döşenen mayın, askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında infilak etti.

Patlama sonucunda 8 asker yaşamını yitirirken çok sayıda asker de yaralandı.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.