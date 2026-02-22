Nijerya’nın kuzeyindeki Katsina Eyaleti’nde silahlı kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Baskında fidye amacıyla kaçırılan 21 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Mua'zu, Devlet Güvenlik Servisi (DSS), ordu ve polisin iş birliğinde Gidan Sarkin Bayero köyünde operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonda, aralarında 3 çocuk ve 16 kadının bulunduğu 21 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

DİN AYRIMI YAPILMADI

Mua'zu, kaçırılanların Müslüman ve Hristiyanlardan oluştuğunu belirterek, silahlı grupların din ayrımı gözetmeksizin sivilleri hedef aldığını ifade etti.

Hükümetin tüm vatandaşları koruma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

KAÇIRMA OLAYLARI SÜRÜYOR

Nijerya’da silahlı çeteler ile Boko Haram ve ISWAP gibi örgütlerin saldırıları uzun süredir güvenlik sorunu oluşturuyor. İnsan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen, özellikle kuzey bölgelerinde fidye amaçlı kaçırma vakaları sıkça yaşanıyor.