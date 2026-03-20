Nijerya'nın Sokoto Valisi Ahmed Aliyu'nun adına konuşan Avukat Bashir Ma'azu, "af kararına" ilişkin açıklama yaptı. Ma'azu, bayram nedeniyle eyalet hükümetinin 80 mahkuma af çıkardığını belirtti.

Affedilen mahkumların, giydiği hükümlere ve cezaevindeki davranışlarına göre seçildiğini aktaran Ma'azu, "çıkan affın hem şefkat hem de dini bir yükümlülüğü yansıttığını" söyledi.

Öte yandan Jigawa Valiliği'nden yapılan açıklamada da farklı suçlardan hüküm giyen 12 mahkum için bayram sebebiyle af kararı çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada, affedilen mahkumların, giydiği hükümlere ve cezaevindeki davranışlarına göre seçildiği kaydedildi.