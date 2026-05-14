Savunma Medya Operasyonları Direktörü Michael Onoja, yaptığı açıklamada, 10 Mayıs'ta Zamfara eyaletine bağlı Zurmi bölgesinde gerçekleştirilen operasyonun, terör örgütü elebaşılarının bir araya geldiği noktayı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, hedefin çok kaynaklı istihbaratla belirlendiği ve kuzeybatı bölgesindeki yerleşimlere yönelik planlanan saldırıları engellemeyi amaçladığı ifade edildi.

Medya ve çeşitli platformlarda yer alan can kaybı rakamlarının "spekülatif, yanıltıcı ve doğrulanmamış" olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu bilgilerin Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin resmi görüşünü yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada operasyonun bir "hava müdahale operasyonu" olduğu belirtilerek, bu tür operasyonlarda anlık ve kesin zayiat tespitinin mümkün olmadığı ifade edildi.

İlk hasar tespit raporlarına göre çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, sivil kayıplara ilişkin iddiaların herhangi bir resmi ya da bağımsız doğrulamayla desteklenmediği savunuldu.

Açıklamada ayrıca, hedef alınan yapının yalnızca silahlı unsurlar tarafından kullanıldığı ileri sürülerek, "Sivil kayıplara dair güvenilir ve doğrulanmış herhangi bir kanıt bulunmamaktadır." denildi.

Uluslararası Af Örgütü, ordunun 10 Mayıs'ta Zamfara eyaletinde düzenlediği hava saldırısında en az 100 sivilin yaşamını yitirdiğini ileri sürmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, saldırıya ilişkin haberler karşısında "şoke olduğunu" belirterek, olayı kınamıştı.