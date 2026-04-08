Niğde Belediye Meclisi’nin nisan ayı toplantısında kentin mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 2025 yılı sonu itibarıyla gelir gider dengesinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıktığını ifade etti.

Planlanan harcamaların altında kalındığını ve gelirlerin artış gösterdiğini belirten Özdemir, belediye bütçesinin 632 milyon liranın üzerinde fazla verdiğini açıkladı.

BORÇ YÜKÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI

Belediyenin geçmiş yıllarda en büyük sorunlarından biri olan borç yükünün artık ciddi bir engel olmaktan çıktığını vurgulayan Özdemir, borç oranının yüzde 5,38 seviyesine kadar gerilediğini söyledi.

2019 yılında devraldıkları dönemde borcun bütçe gelirinin yaklaşık yüzde 90’ına denk geldiğini hatırlatan Özdemir, mevcut tabloda borçların planlı şekilde yönetildiğini dile getirdi.

Özdemir, belediyenin mali gücüne ilişkin, “Bugün geldiğimiz noktada borçlarımız ödeme planı dahilinde sorunsuz yönetiliyor. Nakit gücümüz talep edilmesi halinde tüm borçları tek seferde kapatabilecek seviyede” ifadelerini kullandı.

ZOR DÖNEMLERE RAĞMEN MALİ DENGE KORUNDU

Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen bütçe disiplininden taviz verilmediğini belirten Özdemir, mali yapının güçlendirilirken belediyeye ait varlıkların da korunduğunu söyledi.

Elde edilen gelirlerin önemli bir kısmının kamulaştırma ve yeni alan kazandırma çalışmalarına yönlendirildiğini ifade eden Özdemir, belediyenin mülklerini azaltmak yerine artırmaya odaklandıklarını kaydetti.

ŞEFFAFLIK VE DİSİPLİN VURGUSU

Mali şeffaflık ilkesine dikkat çeken Özdemir, ortaya çıkan tablonun belediye kaynaklarının titizlikle kullanıldığını gösterdiğini belirtti.

Niğde’nin kendi kendine yeten ve üreten bir belediye anlayışıyla yönetildiğini ifade eden Özdemir, kenti daha ileriye taşımaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.