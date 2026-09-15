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Kaynak: AA

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 azalışla 7.619,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kayıpla 26.186,41 puana geriledi.

Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, yapay zeka sistemlerinin kontrol edilmesine ilişkin endişelerin artmasıyla şirketlere "yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme" çağrısında bulundu.

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk ile ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, sosyal medya hesaplarından Amodei'ye destek verdi.

Altman, bir röportajında da yapay zeka ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle şirketin bu yıl halka açılmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürdü.

Yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını düşüreceğine ilişkin endişeler, çip şirketlerinin hisselerinde satış baskısına neden oldu.

Çip şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,4, AMD'nin hisseleri yüzde 4,4, Broadcom'un hisseleri yüzde 4,8, Intel'in hisseleri yüzde 5,6 ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 7,3 değer kaybetti.

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların seyrinde etkili olmaya devam etti. Irak'tan fırlatılan insansız hava araçlarının Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye aldığı doğu-batı petrol boru hattına zarar vermesinin ardından Riyad'ın boru hattını kapatmasıyla Orta Doğu'da gerilim tırmandı.

İran ile Arap ülkeleri arasında Hürmüz'deki durumu görüşmek üzere Umman'da yapılması planlanan toplantı da boru hattı saldırısının ardından ertelendi.

ABD Başkanı Trump da Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiklerini belirterek, dünya genelindeki dizel fiyatlarındaki artışın asıl nedeninin İran değil büyük ölçüde Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu savundu.

Ayrıca Trump, Tahran yönetiminin "acilen ve şiddetle" anlaşma yapmak istediğini iddia etti.

İran ile ABD arasında belirsizliğini koruyan anlaşma süreciyle ilgili düşüncelerini paylaşan Trump, "Başarısız bir devlet olan İran, acilen ve şiddetle bir anlaşma yapmak istiyor. ABD'nin bu anlaşmaya katılıp katılmayacağına ben karar vereceğim ki biz bu fikre açığız." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 1,5 artarak 106,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,8 artışla 101,89 dolardan alıcı buldu.

Tahvil piyasalarında da satış baskısı artarken, ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 5'in üzerini gördü.

Öte yandan yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta vereceği faiz kararına odaklandı.

İstihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler, yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu sonrasında para piyasalarında, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 92 olarak fiyatlanıyor.