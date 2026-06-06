Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde Kuran kursundan çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

Güran ailesinin komşusu Nevzat Bahtiyar günler sonra yakalanacağını anlayınca itirafçı oldu. Narin’in cesedini Eğertutmaz deresinin kıyısına gömdüğünü itiraf eden sanık Nevzat Bahtiyar ve Güran ailesi fertleri cinayet davasında hapis cezaları almıştı.

Bahtiyar ailesi ile Güran ailesi arasında Nevzat Bahtiyar’ın itiraflarının ardından kavga başladı.

Diyarbakır’da dün yaşanan silahlı kavga aslında ilk değildi.

İbrahim Bahtiyar, Narin Güran davasında iki ay önce babası Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı gün adliye çevresinde silahla yakalanmış ve ardından tutuklanmıştı. İbrahim Bahtiyar ifadesinde Güran ailesi tarafından tehdit edildiklerini ve bu nedenle de silah taşıdıklarını söylemişti.





NEVZAT BAHTİYAR’IN OĞLU YENİÇAĞ’A KONUŞTU

Olay dün sabah saatlerinde Diyarbakır’ın Çarıklı köyünde yaşandı. YENİÇAĞ’ın kavganın taraflarından Kaya ailesi fertlerinden edindiği bilgilere göre, Güran ailesi ile akraba olan Kaya ailesinden Akın ve İsmail Kaya Çarıklı köyündeki bir berbere gitti. Bu sırada Bahtiyar ailesi fertleri onları fark etti ve keserle saldırıda bulundu. Berberde başlayan kavga Bahtiyar ailesinin Çarıklı köyündeki dükkanında devam etti. Bu kez Kaya ailesi üyeleri Bahtiyarların dükkanına gitti ve Tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kavgada Bahtiyar ailesinden ise Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi Vecdi Bahtiyar ve oğlu Hatip Bahtiyar yer aldı.

YENİÇAĞ’ın ulaştığı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu Ferhat Bahtiyar “14 yaşındaki çocukların kavgası, bizden silahla yaralanan kimse olmadı. Kavganın neden çıktığını bilmiyoruz” dedi.

GÜRAN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Kavganın ardından Güran ailesi açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı çevrelerin her olayda olduğu gibi yine gerçekleri çarpıtarak mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını görmekteyiz. Yıllardır sürdürülen iftira, hedef gösterme ve tahriklere rağmen sağduyumuzu koruduk, bundan sonra da korumaya devam edeceğiz" denildi.

Peki, olayın Narin Güran cinayetiyle ilgisi ne?

GERÇEKLERİN TOPRAĞA GÖMÜLDÜĞÜ KÖY!

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma ve yargılama süreçlerinde Türkiye gerçeklerin üzerini örtmeye çalışan insanların yüzlerini gördü. “Narin’i bir araçla kaçırdılar” dediler, yalan çıktı. “Narin’in kanala düştü” dediler, günlerce arandı, yalan çıktı.

Kuran kursundan çıkıp evine geldiğinin görüntüleri çıktı ama yine de kimse “gördük” diyemedi.

Diyarbakır’da dün yaşanan sopa, taş ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Bir şüphelinin çatıda pompalı tüfekle yakalanma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Buna karşılık kavganın tarafları “silah yoktu” dedi.

Kavganın nedeni için ise Narin Güran cinayetinin başına dönmek gerekiyordu.

Nevzat Bahtiyar cinayete ilişkin itiraflarda bulununca Bahtiyar ile Güran aileleri arasında kavga başladı.

Bahtiyar ailesi cinayetin meydana geldiği ve evlerinin bulunduğu Tavşantepe köyünü terk etti.

Ferhat Bahtiyar, babası Nevzat Bahtiyar’ın tutuklanmasının ardından köyü terk ettiğini ve güvenlik gerekçesiyle nerede olduklarını açıklayamayacağını söylemişti.

Ancak bir süre sonra Bahtiyar ailesinin Çarıklı köyüne yerleştiği artık biliniyordu. Çünkü bu köyde Bahtiyar ailesinin diğer üyeleri de yaşıyordu.

Bahtiyar ailesi ile Güran ailesi arasında başlayan kavga, iki aile üyelerinin birbirlerinin köylerine adım atmaması üzerine tehditlerle vardı. Kaya ailesi de Güran ailesiyle olan yakın akrabalığından dolayı, dün Akın ve İsmail Kaya köye gidince saldırıya uğradı.