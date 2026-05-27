Nevşehir’de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatı katındaki mutfakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Teras katından yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ile birlikte MEDAŞ ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, mutfaktan çıktığı değerlendirilen alevlere müdahale ederek yangını çevredeki dairelere sıçramadan söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.