YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Nevşehir Valisi Ali Fidan, eşi Prof. Dr. Fatma Fidan ile birlikte Kapadokya’da düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası açıklama yapan Vali Fidan, vatandaşları bölgenin eşsiz doğasında yürüyüş yapmaya ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaya davet etti.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, eşi Prof. Dr. Fatma Fidan ile birlikte Kızılçukur Seyir Tepesi’nden başlayarak vadi eteklerinden Çavuşin köyüne uzanan yürüyüş etkinliğine katıldı. Bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, yerel yöneticilerin de katılımıyla gerçekleşti.

Yürüyüş programına; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Hüseyin Çam, Avanos Kaymakamı Osman Bilici, İl Genel Meclis Başkanı Serkan Naci Feralan ve eşleri de iştirak etti.

Yürüyüşün ardından heyet, Çavuşin köyünde muhtar Ali Burak Kılınç ile birlikte köy esnafını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde bölge halkıyla sohbet edilerek yerel faaliyetler hakkında bilgi alındı.

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Ali Fidan, Kapadokya’nın her mevsim farklı bir güzellik sunduğuna dikkat çekti.

“Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Kapadokya’mız; doğayla iç içe vakit geçirmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını güçlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımız için önemli bir potansiyel sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Vali Fidan ayrıca, tüm vatandaşları Kapadokya’nın eşsiz doğasını keşfetmeye davet etti.

Son yıllarda Kapadokya, hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken önemli destinasyonlar arasında yer alıyor. Doğa yürüyüşleri ve açık hava aktiviteleri, bölgenin turizm çeşitliliğini artıran unsurlar arasında öne çıkıyor.

Yapılan bu tür etkinliklerin ardından Kapadokya’da doğa turizmi ve sağlıklı yaşam aktivitelerine olan ilginin daha da artması beklenirken, yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmalarını sürdürmesi öngörülüyor.