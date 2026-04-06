İstanbul’un Pendik ilçesinde açılan kira tespit davası, ev sahipleri için emsal bir kararla sonuçlandı. Arabuluculuk sürecini usule uygun yürütmeyen ve davasından vazgeçen ev sahibi, 3 bin 340 TL’lik ücreti devlete ödemek zorunda kaldı. Uzmanlar, hukuki sürece dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Ev sahipleri dikkat… Kira davasında emsal karar: Usul hatası pahalıya patladı
Pendik ilçesinde yaşanan kira anlaşmazlığı, ev sahipleri için dikkat çekici bir kararla sonuçlandı. Kirasını 45 bin TL’ye yükseltmek isteyen bir ev sahibi, hukuki süreci hatalı yürütmesi nedeniyle açtığı davadan vazgeçince , 3 bin 340 TL’lik arabuluculuk ücretini devlete ödemek zorunda kaldı.Derleyen: Tuğçenur Acar
İstanbul Pendik’te 5 yılı aşkın süredir aynı evde yaşayan kiracıya yüksek oranda zam yapmak isteyen ev sahibi, gerekli yasal adımları izlemeyince beklemediği bir sonuçla karşılaştı.
Milliyet’in haberine göre; ihtarname göndermeden ve arabuluculuk sürecini doğru şekilde yürütmeden kira tespit davası açan ev sahibi, yargılama sürecinde hatasını fark ederek davasından feragat etti. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi ise davayı reddederken, 3.340 TL arabuluculuk ücretinin ev sahibi tarafından Hazine’ye ödenmesine karar verdi.
Sürecin detaylarını değerlendiren Avukat Gizem Gonce, davanın gelişimini ve tarafların taleplerini şöyle aktardı:
"İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ev sahibi tarafından kiracı aleyhine 5 Kasım 2025 tarihinde bir kira tespit davası açıldı. Kiracı, Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki taşınmazda, ilk kira bedeli 1.100 TL olan 9 Ocak 2020 tarihli sözleşmeye dayanarak 5 yılı aşkın süredir, yani 6. yılın içerisinde oturuyordu.
Ev sahibi, geçen 6 yıllık zaman zarfında hiçbir tespit davası açılmadığını belirterek; enflasyon ve rayiç bedeller çerçevesinde yeni kira bedelinin 9 Ocak 2025 - 8 Ocak 2026 dönemi için 35.000 TL, bu talebin mümkün olmaması halinde ise 9 Ocak 2026 - 8 Ocak 2027 dönemi için 45.000 TL olarak tespit edilmesini talep etti.
‘İHTARNAME GÖNDERMEDİ’
Kiracı savunmasında, talep edilen 45.000 TL'lik bedelin bölgedeki emsal kira oranlarının çok üzerinde, fahiş ve afaki bir rakam olduğu vurgulandı. Ancak davada asıl dikkat çeken unsur usule ilişkin eksiklikler oldu. Ev sahibinin kanunda belirtilen sürede tespit davası açmadığı, dava öncesinde göndermesi gereken ihtarnameyi iletmediği ve doğrudan dava açarak arabuluculuk sürecine usulüne uygun şekilde dahil olmadığı ifade edildi."
DAVADAN VAZGEÇTİ, FATURA KENDİSİNE KESİLDİ
Mahkemenin verdiği kararın emsal niteliği taşıdığına dikkat çeken Gonce, süreci şu sözlerle değerlendirdi:
"Kiracı tarafının itirazları ve beyanları üzerine ev sahibi, 5 Ocak 2026 tarihinde mahkemeye davadan feragat ettiğine dair bir dilekçe sundu. Mahkeme, feragatın karşı tarafın kabulüne bağlı olmayan tek taraflı bir irade beyanı olduğunu belirterek, davanın feragat nedeniyle reddine karar verdi."
"Ancak burada asıl önemli ve değişik olan karar, arabuluculuk ücretiyle ilgiliydi. Mahkeme, ev sahibinin arabuluculuk sürecini usulüne uygun yürütmemesi ve davasından feragat etmesi nedeniyle, 3.340 TL'lik arabuluculuk ücretinin davacı ev sahibinden tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydedilmesine hükmetti."
EV SAHİPLERİNE KRİTİK UYARI
Kararın hukuki dayanağına dikkat çeken Avukat Gizem Gonce, ev sahiplerine önemli uyarılarda bulundu:
"Arabuluculuk Kanunu'nun 18/A maddesi çok açıktır. Eğer bir taraf arabuluculuk sürecine başvurmadan dava açar veya süreci usulüne uygun devam ettirmezse, davanın reddedilmesi durumunda arabuluculuk ücreti davacı taraftan alınır."
"Bu karar gösteriyor ki; usul kurallarına uymadan, arabuluculuğu atlayarak veya süreci yarım bırakarak haksız yere dava açanlar, arabuluculuk ücretini adeta bir ceza gibi devlete ödemek zorunda kalacaktır."