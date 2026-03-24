Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Diyarbakır'daki Nevruz etkinliklerinde, terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtığı belirlenen 6 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "21 Mart günü Diyarbakır ilinde düzenlenen Nevruz etkinlikleri sırasında, geçmiş yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtıkları tespit edilen 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.
Operasyon kapsamında şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.