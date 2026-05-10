Netflix resmen duyurdu: La Casa de Papel geri dönüyor
Netflix, fenomen dizi La Casa de Papel'den yeni bir fragman yayımlayarak dizinin severlerini heyecanlandırdı. Paylaşıma düşülen "Devrim henüz bitmedi. LA CASA DE PAPEL dünyası devam ediyor..." notu herkese "Yeni sezon mu geliyor?" sorusunu sordurttu.
Netflix'in X hesabından yapılan paylaşıma, "Devrim henüz bitmedi. LA CASA DE PAPEL dünyası devam ediyor..." notu düşüldü. İşte o fragman:
AKILLARA 'BERLİN VE KAKIMLI KADIN' GELDİ
Öte yandan akıllara Berlin spin-off'unun yeni 8 bölümlük 'devamı' niteliğindeki "Berlin ve Kakımlı Kadın" da geldi. 15 Mayıs tarihinde vizyona girecek seri için Netflix daha önce resmi fragman yayınlamıştı.
La Casa de Papel evreninin karizmatik ve bir o kadar da tehlikeli figürü Andrés de Fonollosa’nın, nam-ı diğer Berlin’in solo serüvenine yeni bir halka ekliyor. Yayınlanan resmi fragmanıyla büyük ilgi gören "Berlin ve Kakımlı Kadın", izleyiciyi Berlin’in ölümcül hastalığıyla boğuştuğu ancak dehasından hiçbir şey kaybetmediği o şık ve riskli dönemlerine geri götürüyor.
İlk olarak 2023 sonunda başlayan Berlin spin-off serisinin bir devamı niteliğindeki bu yeni limitli dizi, sekiz bölümden oluşacak. Orijinal serinin yaratıcıları Álex Pina ve Esther Martínez Lobato’nun imzasını taşıyan yapım, Berlin’in sadece bir suç dehası değil, aynı zamanda estetik tutkunu bir sanat hırsızı olduğu gerçeğini pekiştiriyor. Senaryo ekibinde David Barrocal, Lorena G. Maldonado ve Itziar San Juan gibi isimlerin yer alması, izleyiciye yine katmanlı ve şaşırtıcı bir soygun kurgusu vaat ediyor.