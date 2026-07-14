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Kaynak: AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, asker kaçağı durumundaki Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilere ilişkin tartışmalı yasa tasarısının oylaması öncesinde Meclis'te protestoyla karşılaştı. Muhalefet milletvekillerinin "utan" sloganları attığı Netanyahu, oylamaya katılmadan genel kurul salonunu terk etti.

İsrail Meclisi'nde görüşülen düzenleme, askerlik yükümlülüğü bulunan Haredi Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerinin tutuklanması, haklarında soruşturma yürütülmesi ve yaptırım uygulanması işlemlerinin 30 Kasım'a kadar ertelenmesini öngörüyor. Düzenlemenin seçim takvimi nedeniyle en az 6 ay boyunca yürürlükte kalacağı belirtiliyor.

İsrail Başsavcılığı ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in itirazlarına rağmen yasa tasarısı, Meclis'te yapılan ikinci ve üçüncü oylamalarda 58 "evet" oyuna karşı 54 "hayır" oyuyla kabul edildi.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in daha önce Başbakan Netanyahu'ya gönderdiği mektupta, asker kaçağı Haredilere yönelik işlemlerin durdurulmasına karşı çıktığı kamuoyuna yansımıştı.