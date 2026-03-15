İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyada yayılan “öldü” iddialarına videolu paylaşımla yanıt verdi. Netanyahu, X platformunda paylaştığı görüntülerle hakkındaki söylentileri yalanladı.

Paylaşılan videoda bir işletmede kahve içerken görülen Netanyahu, İran’ın saldırıları sonrası hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Netanyahu’nun yaptığı basın toplantısının yapay zekâ ile üretildiğini ve görüntülerde altı parmak bulunduğunu öne sürmüştü.

Bu iddialara doğrudan yanıt veren Netanyahu, videoda ellerini havaya kaldırarak parmaklarını gösterdi.

İsrail Başbakanı ayrıca vatandaşlara dışarı çıkarak temiz hava almalarını tavsiye ederken, güvenlik nedeniyle korunaklı alanlara yakın olmaları gerektiğini de vurguladı.