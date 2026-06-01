İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan ve Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki hedeflere saldırı düzenleme talimatı verdi.

Karar, İsrail ordusunun Lübnan topraklarında bulunan tarihi Beaufort Kalesi’ni işgal etmesinin ardından geldi.

Netanyahu, yayımladığı video mesajında Beaufort’un ele geçirilmesini “dramatik bir aşama” ve “politikalarında dramatik bir değişim” olarak nitelendirdi.

“Birlik içinde, kararlı ve her zamankinden daha güçlü şekilde geri döndük.” diyen Netanyahu, bundan sonraki hedefin Hizbullah kontrolündeki bölgelere daha fazla nüfuz etmek olduğunu söyledi.

“Talimatım, Hizbullah’ın kontrolünde olan bölgelerdeki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmek yönünde.” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, daha önce 2000 yılında sona eren yaklaşık 20 yıllık Güney Lübnan işgali sırasında Beaufort Kalesi’ni askeri üs olarak kullandığı biliniyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda toplam 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.