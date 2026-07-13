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Kaynak: AA

Nesine 2. Lig’de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlediği kura çekimine kulüp temsilcileri ve yöneticiler katıldı.

SEZON TAKVİMİ NETLEŞTİ

TFF’den yapılan açıklamaya göre lig, 6 Eylül 2026’da başlayacak. İlk yarı 20 Aralık’ta sona ererken, ikinci devre 16 Ocak 2027’de start alacak. Normal sezon ise 24 Nisan 2027’de tamamlanacak.

Ligde 12, 24 ve 29. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak.

35 TAKIM 2 GRUPTA MÜCADELE EDECEK

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, 35 takımın iki grupta mücadele edeceğini belirterek sezonun yine büyük rekabete sahne olacağını ifade etti.

İLK HAFTA MAÇLARI BELLİ OLDU

Beyaz Grup:

Şanlıurfaspor - Ankaraspor

Elazığspor - Sebat Gençlikspor

Hatayspor - Gebzespor

Arnavutköy Bld. - Aliağa FK

Menemen FK - İnegöl Kafkasspor

Isparta 32 - Adana Demirspor

Kastamonuspor - Çorluspor 1947

Somaspor - 68 Aksaray Bld.

Erbaaspor - Muşspor

Kırmızı Grup:

Kahramanmaraş İstiklalspor - Beyoğlu Yeni Çarşı

Kütahyaspor - İskenderunspor

İnegölspor - 12 Bingölspor

Ankaragücü - Ankara Demirspor

Adana 01 FK - 24 Erzincanspor

1461 Trabzon FK - Sakaryaspor

Karacabey Bld. - Serikspor

Fethiyespor - 52 Orduspor

Yeni sezon öncesi heyecan artarken, takımlar şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesi için sahaya çıkacak.