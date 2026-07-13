Nesine 2. Lig’de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlediği kura çekimine kulüp temsilcileri ve yöneticiler katıldı.
SEZON TAKVİMİ NETLEŞTİ
TFF’den yapılan açıklamaya göre lig, 6 Eylül 2026’da başlayacak. İlk yarı 20 Aralık’ta sona ererken, ikinci devre 16 Ocak 2027’de start alacak. Normal sezon ise 24 Nisan 2027’de tamamlanacak.
Ligde 12, 24 ve 29. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak.
35 TAKIM 2 GRUPTA MÜCADELE EDECEK
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, 35 takımın iki grupta mücadele edeceğini belirterek sezonun yine büyük rekabete sahne olacağını ifade etti.
İLK HAFTA MAÇLARI BELLİ OLDU
Beyaz Grup:
Şanlıurfaspor - Ankaraspor
Elazığspor - Sebat Gençlikspor
Hatayspor - Gebzespor
Arnavutköy Bld. - Aliağa FK
Menemen FK - İnegöl Kafkasspor
Isparta 32 - Adana Demirspor
Kastamonuspor - Çorluspor 1947
Somaspor - 68 Aksaray Bld.
Erbaaspor - Muşspor
Kırmızı Grup:
Kahramanmaraş İstiklalspor - Beyoğlu Yeni Çarşı
Kütahyaspor - İskenderunspor
İnegölspor - 12 Bingölspor
Ankaragücü - Ankara Demirspor
Adana 01 FK - 24 Erzincanspor
1461 Trabzon FK - Sakaryaspor
Karacabey Bld. - Serikspor
Fethiyespor - 52 Orduspor
Yeni sezon öncesi heyecan artarken, takımlar şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesi için sahaya çıkacak.