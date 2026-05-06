Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off mücadelesinde Oklahoma City Thunder, sahasında ağırladığı Los Angeles Lakers’ı 108-90 yenerek Batı Konferansı yarı final serisinde 1-0 üstünlük sağladı.
Thunder cephesinde Chet Holmgren 24 sayı ve 12 ribauntla öne çıkarken, Shai Gilgeous-Alexander ile Ajay Mitchell 18’er sayıyla katkı verdi.
Lakers adına LeBron James, 27 sayılık performans sergiledi.
PİSTONS, 1-0 ÖNE GEÇTİ
Detroit Pistons, Doğu Konferansı yarı finali serisinin ilk maçında Cleveland Cavaliers'ı 111-101 yendi ve seride 1-0 öne geçti.
Pistons'ta Cade Cunningham 23, Tobias Harris de 20 sayı kaydetti. Duncan Robinson ise 19 sayı üretti.
Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, James Harden 22 sayı kaydetti.