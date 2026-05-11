Xfinity Mobile Arena’da oynanan karşılaşmada Knicks, kaydettiği 25 üç sayılık basketle NBA play-off tarihinin rekorlarından birini tekrarladı.
Sakatlığı bulunan OG Anunoby’nin yokluğunda ilk beşte görev alan Deuce McBride, attığı 25 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Konuk ekipte Jalen Brunson 22 sayı üretirken, Josh Hart ile Karl-Anthony Towns mücadeleyi 17’şer sayıyla tamamladı.
Philadelphia temsilcisinde Joel Embiid 24, Tyrese Maxey ise 17 sayıyla oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona, parkede kaldığı 10 dakikada 7 sayı, 2 ribaunt ve 1 blokluk performans sergiledi.
Son iki sezonda üst üste konferans finaline yükselme başarısı gösteren Knicks, Cleveland Cavaliers ile Detroit Pistons eşleşmesinin galibiyle finale çıkma mücadelesi verecek.
TİMBERWOLVES, SERİYİ EŞİTLEDİ
Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, sahasında San Antonio Spurs'ü 114-109 yenerek seriyi 2-2 yaptı.
Anthony Edwards'ın 36 sayıyla takımını sırtladığı mücadelede, Naz Reid 15 sayı, Rudy Gobert 13 ribaunt, 11 sayılık performans sergiledi.
İkinci çeyreğin başında Naz Reid'in boynuna dirsek attığı gerekçesiyle Victor Wembanyama'nın ihraç edildiği Spurs'te, De'Aaron Fox ve Dylan Harper 24'er, Stephon Castle 20 sayıyla oynadı.