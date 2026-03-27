Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Hüzam Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri, sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

26 Mart akşamı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde, Türk müziğinin seçkin eserleri hem koro hem de solo performanslarla büyük beğeni topladı.

Şef Salih Demirci yönetimindeki topluluk, Hüzam makamının en güzel eserlerini icra ederek izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Konser sonunda, Nazende Türk Müziği Topluluğu’na Şube Müdürümüz Sevgi Yavuz ve önceki dönem Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından çiçek takdim edildi.