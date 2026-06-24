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Kaynak: İHA

Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri olarak görülen zirvede, NATO'nun güvenlik politikaları, savunma harcamaları, Ukrayna-Rusya savaşı, Avrupa'nın güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Bu nedenle zirve, küresel medya tarafından yakından takip ediliyor.

Televizyon kanalları, haber ajansları, gazeteler ve dijital medya platformlarından çok sayıda basın mensubu, liderlerin görüşmeleri ve zirveden çıkacak kararları yerinde izlemek için akreditasyon başvurusunda bulundu. Zirve boyunca yüzlerce canlı yayın noktası kurulurken, uluslararası medya kuruluşlarının geniş ekiplerle görev yapacağı öğrenildi.

Yetkililer, gazetecilerin çalışma koşullarının sağlanması amacıyla basın merkezlerinde kapsamlı hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Zirve kapsamında düzenlenecek liderler oturumları, ikili görüşmeler ve basın toplantıları dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi tarafından takip edilecek.

Yoğun katılımın, NATO Zirvesi'nin uluslararası gündemdeki önemini ve alınacak kararların küresel etkisini bir kez daha ortaya koyduğu değerlendiriliyor.