CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “21 Şubat UNESCO Dünya Anadili Günü” sebebiyle paylaştığı mesajda, Kürtçenin kamusal alanda tanınmasını istedi.

Tanrıkulu, “Anadil sorunu yalnızca Kürt yurttaşların meselesi değildir. Süryani, Laz, Çerkez, Arap, Rum ve diğer tüm halkların dilleri Türkiye’nin kültürel zenginliğinin parçasıdır. Bu dillerin kamusal alanda görünür olması, ülkenin bölünmesine değil; demokratik bütünlüğüne katkı sunar” sözlerini sarf etti.

NASUH MAHRUKİ'DEN CHP YÖNETİMİNE SERT TEPKİ

Öte yandan Tanrıkulu'nun yanı sıra Özgür Özel'in de Kürt sorunu ile ilgili yaptığı açıklamalar bazı kesimler tarafından tepkilere neden olurken, geçmişte CHP'den siyasete atılan AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki, CHP’nin Türkiye’de bu kadar olumsuz şey yaşanırken, Kürt sorunu olarak adlandırılan süreci ve ana dilde eğitimi tartıştığını belirterek sert tepki gösterdi.

'CHP YÖNETİMİ 6 OK İLKELERİNDEN UZAKLAŞMIŞ DURUMDADIR'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mahruki, vatandaşlara seslenerek, "CHP yönetimi akıl almaz şekilde 6 OK ilkelerinden uzaklaşmış durumdadır. Sizler, CHP'nin tabanını oluşturan Atatürk'ün CHP'sinin gerçek sahipleri, emektarları olarak partinize ve partinizin kurucu değerlerine sahip çıkmalısınız. Bu yoldan gitmeyenleri uyarmalısınız, sesinizi duyurmayı başarmalısınız, 6 OK'tan uzaklaşanları durdurmalısınız" sözlerini sarf etti.

Mahruki X hesabından yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

"Atatürk'e ve O'nun kurucu partisi CHP'ye sadakatle bağlı değerli, yürekli, vatansever CHP seçmenleri... Bu saatten sonra top artık sizdedir, sizin kucağınızdadır, sorumluluk da, görev de sizindir. CHP'yi gerçekten sırtında taşıyan, 6 OK ilkeleriyle yaşayan, vatanına ve milletine, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve değerlerine bağlı olan sizler CHP yönetimini her tür imkanı, kanalı, yöntemi, telefon, mektup, eposta, ziyaret vs kullanarak uyarmak zorundasınız.

'CHP'NİN GİTTİĞİ YOL, YOL DEĞİLDİR'

CHP'nin gittiği yol yol değildir, ülkenin her tarafı sorunlar ve yokluklar yumağıyken, on milyonlar aç ve sefil halde sürünüyorken, eşitsizlik, adaletsizlik, kayırmacılık, yandaşlık, cezasızlık ve hesap vermezlik bütün kurumları ele geçirmişken, kayyumlar kurumlara kök söktürüyorken, madenlerimiz yağmalanırken, doğamız katledilirken, sokaklar çetelere teslim edilmiş, küçücük çocuklarımız gerici kuşatma altındayken ve daha bin türlü bütün sorunlarımızı bir kenara bırakıp varsa yoksa ne idüğü belirsiz Kürt sorununu ve Ana dilde eğitimi bu kadar gündemde tutmak, başka siyaset üretememek, bütün muhalefeti bir araya getirip erken değil derhal seçim hedefiyle ve parlamenter demokrasiye ve kuvvetler ayrılığına en hızlı şekilde geri dönüş için birleştirmemek kabul edilebilecek bir şey değildir.

'6 OK'TAN UZAKLAŞANLARI DURDURMALISINIZ'

CHP yönetimi akıl almaz şekilde 6 OK ilkelerinden uzaklaşmış durumdadır. Sizler, CHP'nin tabanını oluşturan Atatürk'ün CHP'sinin gerçek sahipleri, emektarları olarak partinize ve partinizin kurucu değerlerine sahip çıkmalısınız. Bu yoldan gitmeyenleri uyarmalısınız, sesinizi duyurmayı başarmalısınız, 6 OK'tan uzaklaşanları durdurmalısınız.

'CHP'NİN TERÖRİSTBAŞINA GİTMESİNİ SİZ ENGELLEDİNİZ'

Hepimiz kırk kere anlattık, anlatmaya çalıştık ama CHP'nin niyeti kötü, sonucu baştan belli Açılım Komisyonuna girmesini engelleyemedik ama Teröristbaşı'nın ayağına gitmesini engellemeyi sizler genel merkeze yazdığınız yazılar, telefonlar, epostalarla, şikayetlerle başardınız. Genel Başkan bunu açıkça ifade etti, bu yönde partiye yoğun bir şekilde geri bildirimde bulunulduğunu söyledi.

'BURADAN TÜRK MİLLETİNİN HAYRINA BİR İŞ ÇIKMAZ'

Bunu siz başardınız yoksa Teröristbaşı'nın ayağına kadar CHP'yi de götürecekler ve yapay meşruiyetine meşruiyet katacaklardı. Görünüyor ki CHP yönetimini bir kez daha uyarmanızın zamanı gelmiş hatta geçmektedir. CHP'nin bu komisyonda kalması sadece Anayasa'ya ve Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarına taban tabana zıt süreci meşrulaştırmaktan başka hiçbir işe yaramamaktadır ve yaramayacaktır. Buradan Türk milletinin hayrına bir iş çıkmaz, çıkamaz.

'CHP BU YOLDAN VAZGEÇMELİDİR'

Yol yakınken buradan CHP ayrılmalı ve ana dilde eğitim, Anayasa'dan Türk milletinin çıkarılması, millet tanımının değiştirilmesi gibi konuların tartışılır olmasından vaz geçilmelidir. Değerli CHP'liler, partililer, CHP seçmenleri, CHP'nin tabanı, CHP'yi sadece siz tekrar Atatürk'ün partisi yapabilirsiniz, tekrar 6 OK'un partisi haline geri getirebilirsiniz. CHP'nin odaklanması gereken en önemli şey, seçimi büyük farkla kazanma hedefiyle bütün muhalefeti birleştirmek, ortak bir adayda uzlaşmak ve en kısa sürede tekrar parlamenter demokrasiye ve kuvvetler ayrılığına geri döneceğimiz bir yol haritasını Türk milletinin önüne koymaktır. Bunun dışındaki her şey zaman kaybıdır ve sadece iktidarın lehinedir."