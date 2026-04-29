NASA’dan yapılan açıklamaya göre, komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen’ı taşıyan Orion kapsülü detaylı inceleme sürecine alındı.

Bu kapsamda kapsülün özellikle ısı kalkanı başta olmak üzere tüm parçaları teknisyenler tarafından ayrıntılı şekilde incelenecek. Elektronik sistemler sökülerek uçuş verileri analiz edilecek.

10 GÜNLÜK GÖREVDE 1,1 MİLYON KİLOMETRE YOL KAT EDİLDİ

Orion kapsülü, Artemis II kapsamında 1 Nisan’da Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı.

Mürettebat, Dünya ve Ay çevresinde gerçekleştirilen 10 günlük görev boyunca yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre yol kat etti. Görev sırasında Ay’ın daha önce görüntülenmemiş bölgeleri de kaydedildi.

SORUNSUZ ŞEKİLDE DÜNYA’YA DÖNDÜ

Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü, 11 Nisan’da sorunsuz şekilde Dünya’ya iniş yaptı. Görev sonrası gerçekleştirilecek teknik incelemelerin, gelecekteki Ay görevleri için kritik veriler sunması bekleniyor.