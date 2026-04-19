Planlanan deneylerde dört farklı katı yakıt türü, Ay’ın düşük yerçekimi koşullarında yakılacak ve ortaya çıkan alevlerin fiziksel özellikleri detaylı biçimde incelenecek. Bu çalışma, Dünya dışındaki bir gök cisminde yangın davranışının ilk kez doğrudan gözlemlenmesini sağlayacak.

Bilim insanları, Ay’daki yerçekimi seviyesinin malzemelerin tutuşma eğilimini ve yanma sürecini nasıl değiştirdiğini anlamayı hedefliyor. Elde edilecek veriler, gelecekteki uzay görevlerinde kullanılacak malzemelerin güvenliğini artırmak açısından kritik önem taşıyor.

Uzay ortamında alevler, Dünya’daki alışılmış şekillerinden oldukça farklı davranıyor. Mikro yerçekimi etkisiyle alevler yukarı doğru uzamak yerine daha yuvarlak ve küresel bir form alıyor. Buna karşılık Dünya’da alevler, sıcak gazların yükselmesi ve soğuk havanın aşağı inmesiyle damla benzeri bir şekil oluşturuyor.

Mühendisler, uzay görevlerinde kullanılacak malzemeleri değerlendirmek için NASA-STD-6001B adlı özel bir test protokolünden yararlanıyor. Bu yeni Ay görevi, yıllardır sürdürülen yanma deneylerine farklı bir boyut kazandırarak, uzayda ateşin doğasına dair daha kapsamlı veriler sunmayı amaçlıyor.

Araştırma ekibi, bu deneylerin yalnızca Ay’a özgü sonuçlar üretmekle kalmayacağını, aynı zamanda farklı gezegen ortamlarında yangın risklerini anlamaya yönelik geniş çaplı çalışmaların temelini oluşturacağını belirtiyor.