Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İtalyan teknik adam Conte’ye katkılarından dolayı teşekkür edilirken, tarafların karşılıklı anlaşarak ayrıldığı duyuruldu.
Teknik direktörlük kariyerinde İtalya Milli Takımı’nın yanı sıra Juventus, Chelsea, Inter ve Tottenham gibi önemli kulüplerde görev yapan Conte, 2024 yılında Napoli’nin başına geçmişti.
Antonio Conte yönetimindeki Napoli, lig şampiyonluğu ve Süper Kupa zaferi yaşadı.
Serie A’da sezonu 76 puanla tamamlayan Napoli, 2025-2026 sezonunu ikinci sırada bitirdi.