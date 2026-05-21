CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı "arınma" ve "iç muhasebe" temalı video, siyasetin gündemini alt üst etti. Kamuoyunda "mutlak butlan ilanı" şeklinde yorumlanan videolu mesajın yankıları sürerken TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in “Cuma günü mutlak butlan kararının UYAP’a yüklenmesini bekliyoruz." iddiası gözleri yarına çevirdi.

"MUTLAK BUTLAN İHTİMALİ SIFIR"

Atik'in iddiasıyla tartışmalar yeni bir boyut kazanırken, YENİÇAĞ'ın ulaştığı Kılıçdaroğlu cephesinden milletvekili farklı yönde bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun videolu mesajını paylaşan 22 milletvekili arasında bulunan söz konusu milletvekili "Yarın (Cuma) mutlak butlan kararının çıkma ihtimali sıfır" dedi. Milletvekili, "Bunu bir öngörü mü yoksa bilgiye dayalı olarak mı" söylüyorsunuz şeklindeki sorumuza ise, "Bilgi" yanıtını verdi.

Buna karşın Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekili, videolu mesajın ardından kendi cephelerinin aleyhine bilinçli şekilde bir algı yaratıldığını savundu. Aynı isim, “Şu an için alınmış ya da kesinleşmiş herhangi bir yargı kararı yok. Parti içinde panik havası oluşturulmak isteniyor” değerlendirmesini yaptı.