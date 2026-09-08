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Bülent Şık'ın haberine göre kurşun, özellikle çocukların beyin ve sinir sistemi gelişimi üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açabilen toksik bir madde. Düşük düzeylerde ancak uzun süre devam eden maruziyetin de sağlık açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 ülkede 2024 yılında gerçekleştirilen bir piyasa taramasında, Türkiye'den alınan bazı metal ve seramik gıda kaplarında araştırmada kullanılan referans değerin üzerinde kurşun tespit edildi. Ancak bu sonuçların piyasadaki tüm mutfak ürünlerinin riskli olduğu anlamına gelmediği vurgulandı.

BU ÜRÜNLERE DİKKAT

Riskin ürünün hammaddesine, metal alaşımına, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına, seramik sırının niteliğine ve ürünün zamanla ne kadar aşındığına bağlı olduğu belirtiliyor.

Özellikle üreticisi veya ithalatçısı bilinmeyen, malzeme içeriği belirsiz, eski veya kullanım geçmişi bilinmeyen kapların dikkatle değerlendirilmesi öneriliyor. Sırı çatlamış seramikler, emayesi soyulmuş kaplar, derin şekilde çizilmiş veya kaplaması aşınmış mutfak gereçlerinin de kullanılmaması gerektiği ifade ediliyor.

DOMATES, LİMON VE SİRKEYE DİKKAT

Domates ve domates sosları, salçalı yemekler, limonlu yiyecekler, sirke, turşu ve meyve suları gibi asidik gıdalar, bazı metallerin kap yüzeyinden yiyeceğe geçişini kolaylaştırabiliyor.

Bu nedenle içeriği belirsiz veya gıdayla temasa uygunluğu doğrulanmamış kaplarda asidik yiyeceklerin hazırlanmasından ve uzun süre saklanmasından kaçınılması öneriliyor.

Yemeklerin pişirildikleri tencerelerde saatlerce veya gece boyunca bırakılmaması da alınabilecek önlemler arasında gösteriliyor.

TENCERENİN ÜZERİNDE YAZAN MALZEME TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Bir ürünün üzerinde "çelik", "alüminyum" veya "seramik" yazması tek başına güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Üreticisinin belli olması, malzeme bilgisinin bulunması ve ürünün gıdayla temasa uygun şekilde üretilmiş olması önem taşıyor.

Üreticisi ve malzeme bileşimi belli, gıdayla temasa uygun ve yüzeyi sağlam paslanmaz çelik, döküm demir, karbon çelik ve ısıya dayanıklı cam ürünler ise genel olarak güvenilir seçenekler arasında gösteriliyor.

Gıdayla temasa uygun, yüzeyi sağlam anodize alüminyum ürünlerin de kullanılabileceği; ancak derin şekilde çizilmiş, aşınmış veya kaynağı belirsiz alüminyum kaplardan kaçınılması gerektiği belirtiliyor.