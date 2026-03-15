Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, inşaatın büyümeye katkısının bu yıl da devam etmesini beklediklerini belirtti. Çekici, sürdürülebilirlik için yalnızca üretim artışı değil finansmana erişim, maliyet istikrarı ve öngörülebilir ruhsat ve planlama süreçlerinin de aynı anda güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu yıl sektörün gidişatını belirleyecek gelişmelere değinen Çekici, kredi ve finansmana erişimin artırılması, iş gücü maliyetlerindeki artış ve tedarik girdilerindeki oynaklığın azalması, kentsel dönüşümün "kalite ve dayanıklılık" ekseninde büyümesi gerektiğini belirtti.

FİNANSMANA ERİŞİM İYİLEŞTİRİLMELİ

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da inşaat sektörünün geçen yıl yüzde 10,8 büyüyerek ekonomiye en yüksek katkıyı sağlayan sektörlerin başında gelmesinin sektörün çarpan etkisini ve stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Yılmaz, yapı ruhsat sayılarında ve üretim endekslerinde yaşanan artıştan bahsederek, sektörün hem deprem bölgesindeki yeniden inşa süreci hem de ülke genelindeki üretim hareketliliğiyle ekonomiye güçlü katkı sunmaya devam ettiğini söyleyerek katkının sürdürülebilir olması için finansmana erişimin iyileştirilmesi ve üretim sürekliliğinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Geçen yıl ruhsat sayılarında yaşanan artışın üretimde ivmelenmeye dönüşmesi için arsa ve finansman politikalarının birlikte ele alınması söyleyen Yılmaz, "Konut ihtiyacının yüksek olduğu bölgelerde kamu planlı arsa üretmeli ve bu arsalar üretim şartlı ve maliyeti dengeleyecek bir modelle geliştiricilere sunulmalı. 2026'da ivmenin korunması mümkündür ancak bunun için planlı arsa politikaları ile erişilebilir finansman mekanizmalarının eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

İNŞAAT DIŞI ALANLAR DA DEVREYE GİRMELİ

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de kısa vadede konut üretimi ile kamu ve özel sektör yatırımlarının büyümeyi destekleyebileceğini dile getirerek ihracat ve yüksek katma değerli üretim alanlarında dönüşümün hızlanması gerektiğini aktardı.

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, bu yıl yeni ruhsat sayılarındaki artışa dikkat çekerek "Talebin yüksek olması nedeniyle arzı artırmaya mecburuz. Bu da otomatik olarak büyümeyi getirecek" dedi.