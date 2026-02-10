CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Erzincan’ın isminin “Can Erzincan” olarak tescil edilmesi için kanun teklifi hazırladığını duyurdu.

Sarıgül, Erzincan’da gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlardan bu yönde yoğun talep aldığını belirterek şehir isminin markalaşmasının önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

“BİR ŞEHİR MARKALAŞIRSA GÜÇ KAZANIR”

Sarıgül, “Bir şehir markalaşırsa büyük bir şekilde güç kazanır. Can Erzincan’ı dolaştığım zaman hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarım parlamentodan şöylesine çıkacak güzel bir haberi beklemekteler. Kanun teklifini yazdım, grubumuza verdim. İnşallah grubumuz olumlu görecek ve yüce parlamentodan ‘Can Erzincan’ isminin gerçekten tescil edilmesini önemle rica ediyorum. Bütün Erzincanlıların önemli bir beklentisidir.” dedi.