Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından HT Spor'da dev maça dair değerlendirmelerde bulunan Türk futbolunun efsane teknik adamlarından Mustafa Denizli, 'Galatasaray altın değerinde 1 puan aldı ama platin değerinde 2 puan bıraktı.' dedi.

MUSTAFA DENİZLİ: 'GALATASARAY ADINA ÇOK NET BİR FIRSAT KAÇTI'

Mustafa Denizli maçla ilgili özellikle Gabriel Sara'nın son dakikada kaçırdığı pozisyona vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Galatasaray galip gelseydi Şampiyonlar Ligi'nde devam etmeti garantileyecekti. Galatasaray bu akşam ligde gösterdiği performansın üzerinde mücadele etti.

Karşısındaki takım Avrupa'nın en enteresan takımlarından bir tanesi. Takım savunmasını belki de Avrupa'da en iyi yapan bir takım.

Galatasaray altın değerinde 1 puan kazandı evet doğru ama belki de platin değerinde 2 puan bıraktı. Maçın sonunda gelen pozisyon bugünün en önemli pozisyonuydu.

Sara pozisyonda vuruşta ısrar etmese çevre kontrolünü iyi yapabilse İlkay tamamen cephede daha kolay bir vuruşla karşı karşıya kalacaktı. Galatasaray adına kaçan çok net bir fırsat oldu."