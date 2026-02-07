Muş'ta şebeke suyunda gerçekleştirilen analizlerde bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu belirlendi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü gerçekleştirdiği açıklamada vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, sonuçlar normale dönünceye kadar vatandaşların şebeke suyunu içme, yemek hazırlama ve ağızla temas gerektiren amaçlarla kullanmaması gerektiği belirtildi.

Muş merkez içme suyu sisteminin farklı noktalarından alınan numunelerin yetkili laboratuvarlara gönderilerek analiz edildiği bilgisi verilirken, "Yapılan analizler sonucunda, bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, içme suyu altyapısından sorumlu kurum olan Muş Belediyesi ile paylaşılmış, gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapılmıştır” sözleri sarf edildi.

DİŞLERİNİZİ BİLE FIRÇALAMAYIN

Muş İl Sağlık Müdürlüğü gerçekleştirdiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Müdürlüğümüzce süreç yakından takip edilmekte olup, izleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla içme suyuna ilişkin uygunsuzluklar giderilinceye ve analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme, yemek hazırlama ve ağızdan temas gerektiren amaçlarla doğrudan kullanılmaması, zorunlu hallerde ise en az 10 dakika kaynatıldıktan sonra soğutularak kullanılması gerekmektedir. Kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama ve benzeri doğrudan ağız teması gerektiren işlemlerde kullanılmaması önemle tavsiye edilmekte.”