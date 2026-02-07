Türkiye’nin en genç illeri belli oldu: Zirvedeki şehir şaşırttı

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 2024 yıl sonunda Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Bu nüfusun 12 milyon 763 bin 159’u 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluşurken, gençlerin toplam nüfus içindeki payı %14,9 olarak hesaplandı. Genç nüfusun %51,2’si erkek, %48,8’i kadınlardan oluştu.