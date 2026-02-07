Yeniçağ Gazetesi
Türkiye’nin en genç illeri belli oldu: Zirvedeki şehir şaşırttı

Türkiye, 86 milyona yaklaşan nüfusuyla demografik yapısıyla dikkat çekiyor. Yaş dağılımındaki farklılıklar, illerin sosyal ve ekonomik profilini şekillendirirken, son veriler Türkiye’nin en genç nüfusa sahip illerini ortaya koydu. İşte en genç şehirler ve en yaşlı iller…

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 2024 yıl sonunda Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Bu nüfusun 12 milyon 763 bin 159’u 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluşurken, gençlerin toplam nüfus içindeki payı %14,9 olarak hesaplandı. Genç nüfusun %51,2’si erkek, %48,8’i kadınlardan oluştu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre genç nüfus oranı 1950’de %20,8 seviyesindeyken, 2024’te bu oran belirgin şekilde geriledi. Öte yandan 2025 yılına ait güncel nüfus ve yaş dağılımı verilerinin 9 Şubat’ta açıklanacağı ve yeni tabloda değişimlerin netleşeceği belirtildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 20,8 ile Hakkari oldu.

Hakkari’yi yüzde 20,6 ile Şırnak takip etti.

Yüzde 20,3 ile Siirt ise listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

BAYBURT - Yüzde 19,1

BİTLİS - Yüzde 18,6

MUŞ - Yüzde 19,4

VAN - Yüzde 19,0

BATMAN - Yüzde 18,7

Türkiye'nin yaş ortalaması en yüksek illeri ise genç nüfus oranının en düşük olduğu iller olarak öne çıkıyor. İşte o şehirler...

BALIKESİR - Yüzde 11,8 ile genç nüfusu en düşük iller arasında zirveye yerleşiyor.

MUĞLA - Yüzde 12,1 ile Türkiye'nin genç nüfus oranı en düşük ikinci ili oldu.

ORDU - Yüzde 12,2 ile üçüncü sırada!

TUNCELİ - Yüzde 12,4 ile dördüncü sırada yer aldı.

