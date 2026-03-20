Yukarı Yongalı köyünde Ramazan Bayramı, karla kaplı sokaklarda yaşanan renkli görüntülerle kutlandı. Ellerinde poşetlerle ev ev dolaşan çocuklar, bayramın en güzel geleneklerinden biri olan şeker toplama heyecanını doyasıya yaşadı. Soğuk ve karlı havaya aldırış etmeyen çocuklar, metrelerce karın üzerinde yürüyerek kapı kapı gezdi. Köy sakinleri de çocukların bayram sevincine ortak olup çeşitli şeker ve ikramlarda bulundu. Sabah erken saatlerde kılınan bayram namazıyla başlayan bayram programı, büyüklerin mezarlık ziyareti ile devam etti.

Zorlu kış şartlarına rağmen Yukarı Yongalı köyünde bayram coşkusu eksilmezken, çocukların neşesi ve geleneklerin yaşatılması bayramın en sıcak görüntülerini oluşturdu.

Şeker toplayan çocuklardan Muhammed Ali Ak, "Bugün bayramdır, çocukların neşe günüdür. Bugün insanlar, büyüklerinin elini öperek bayramlaşır. Köyümüzde çok fazla kar olmasına rağmen poşetimi doldurmayı başardım ve bugünkü bayram çok güzeldi" dedi.

Köyde evlerin adeta kara gömüldüğünü söyleyen vatandaşlardan Eyüp Omur da, "Burası Muş merkeze bağlı Yukarı Yongalı köyü. Bugün bayramdır, millet bayramlaşıyor. Kar yağışı nedeniyle yer ile çatı adeta birleşmiş durumda. Her sokak karla dolu, insanlar sokaklardan geçerken adeta birbirlerini göremiyor. Köyde 2 metre kar var. İşte görüyorsunuz, insanlar bayramlaşmak için bu tünellerden geçiyor" ifadelerini kullandı.

Poşetle şeker topladığını söyleyen Nursema Özçelik, "Köyümüzde çok kar var. Biz karın içinde dolaşıyoruz, şeker topluyoruz. Amcalarımız bize şeker veriyor, poşetlerimizi şekerle dolduruyoruz. Köyümüze hoş geldiniz. Evlerimiz ve sokaklarımız adeta tünel gibi; o tünellerden geçerek bayramlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.