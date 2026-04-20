İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Almanya programının ardından Fransa'nın Strazburg kentine geçerek Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) kritik temaslarda bulundu. İlk olarak Türkiye’nin Avrupa Konseyi Nezdindeki Büyükelçisi Nurdan Bayraktar Golder ile görüşen Dervişoğlu, ardından Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grubu toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

Dervişoğlu şunları söyledi:

"Belediye başkanlarına yönelik operasyonların hukuki olmaktan çok siyasi operasyon olduğu kanaati hakim. Bu kanaatin sizlerde de oluştuğunu görüyorum, biz bütün süreçlerin hukuka uygun yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda her platformda görüşmelerimizi aktarıyoruz aynı görüşlerin tutuklu gazeteciler içinde olduğunu düşünüyoruz. Bütün süreçlerin hukuka uygun adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak Türkiye'de sistemden kaynaklanan sıkıntılar yaşanıyor bu nedenle de bir an önce parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğine inanıyoruz. Adı İstanbul Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesini doğru bulmuyoruz İktidarımızda İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar imza altına alacağız” dedi.