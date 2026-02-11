8 Ekim 2024'ten beri İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Akın Gürlek, Adalet Bakanlığına atanmıştı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 37. Ağır Ceza Mahkemesi ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevlerini yürüttüğü dönemde aldığı kararlarla Türkiye gündemde yer almıştı.

DERVİŞOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Atamaya dair İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında sert tepki göstererek, "İktidar muhalefete yönelik baskısını resmi hale getirmekten ve aleni şekilde sergilemekten çekinmemektedir" ifadelerini kullandı.

RASİM ARI ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Dervişoğlu’nun tepki gösterdiği ortamda İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasını övgü dolu sözlerle bahsetti.

Arı, X hesabı üzerinden hemşerisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır “Nevşehir’den neden bir bakan çıkmıyor?” diye konuşurduk… Bugün çok şükür, hemşehrimiz Sayın Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak göreve atandı. Nevşehir’imizin evladı, devletimizin önemli bir emanetini omuzladı. Biz inanıyoruz ki adalet duygusu güçlü bu toprakların yetiştirdiği bir isim, görevini layıkıyla yerine getirecektir. Şehrimiz adına gururluyuz. Hayırlı olsun Nevşehir”