Gazeteci ve yazar Murat Yetkin, CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” tartışmaları ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yaşanan gelişmeler hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Kılıçdaroğlu-butlan hamlesi Türkiye’de muhalefette kısmi felce yol açtı" diyen Yetkin, yaşanan gelişmelerin siyasi gündemin diğer başlıklarını gölgede bıraktığını savundu.

Yetkin, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’da bazı çevreler şimdiden Erdoğan’ın seçimi 2028’de de yapmamanın bir yolunu bulmak istediği iddiasını yayıyor. Ümit ederim doğru değildir. Çünkü 1 yıl bile olsa uzatmanın tek yolu Meclis’in savaş hali kararı almasıdır; elbette Anayasa’ya uyulursa."

Yetkin ayrıca, CHP’deki mutlak butlan tartışmalarının ekonomi, dış politika ve mülteci politikaları gibi konuların kamuoyu gündemindeki ağırlığını azalttığını ileri sürdü. Yazısında, Kılıçdaroğlu’nun yaşanan süreçte istemli ya da istemsiz şekilde iktidarın siyasi stratejisine hizmet eden bir konuma sürüklendiğini savundu.