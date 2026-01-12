Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Seçim Sonuçlandı: Murat Tekin Güven Tazeledi

Aksaray Madeni Sanatkârlar ve Tamirciler Esnaf Odası’nın seçimli genel kurulu, Aksaray Yeni Sanayi Sitesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Murat Tekin, üyelerin büyük desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi ve güven tazeledi.

Üç listenin yarıştığı seçimlerde kırmızı listeyle aday olan Murat Tekin 747 oy alarak sandıktan birinci çıktı. Sarı liste adayı Ferit Gemici 320 oyda kalırken, beyaz liste ise 446 oy aldı. Bu sonuçlarla Murat Tekin, açık farkla yeniden Aksaray Madeni Sanatkârlar ve Tamirciler Esnaf Odası Başkanı oldu.

Seçim sürecinin demokratik bir ortamda ve olgunluk içinde tamamlandığı genel kurulda, oda üyeleri meslekî sorunlar, sanayi esnafının beklentileri ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler konusunda görüşlerini paylaştı. Katılımın yüksek olması, esnafın odaya ve yönetime olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu.

Yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından kısa bir teşekkür konuşması yapan Murat Tekin, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde de esnafın sorunlarının çözümü, sanayi sitesinin gelişimi ve meslek gruplarının güçlendirilmesi için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte Aksaray Madeni Sanatkârlar ve Tamirciler Esnaf Odası’nda yeni dönem resmen başlamış oldu.

Görev süresi sona eren Başkan Kadir Eser ise seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ederek yeni yönetime başarılar diledi.

Yeni yönetimle birlikte Aksaray Kasaplar, Besiciler ve Hayvan Alım Satım Esnaf Odası’nda önümüzdeki dönemde mesleki sorunların çözümüne yönelik daha aktif çalışmalar yapılması bekleniyor.