Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilere yönelik işlemleri eleştiren Emir, son olarak İsmail Arı’nın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklandığını hatırlattı.

'GAZETECİLER İÇİN CEHENNEME DÖNÜŞTÜ'

Emir, dezenformasyon yasasına sert tepki göstererek, “Türkiye, dezenformasyon yasası dedikleri sansür yasası üzerinden gazeteciler için bir cehenneme dönüşmüştür. Bu sansür yasası bir giyotin görevi görmektedir” ifadelerini kullandı.

Yasanın acilen yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Emir, “Gelin bu yasayı düzeltelim, burada vebal var” dedi.

MAL VARLIĞI İDDİALARINA YANIT

Konuşmasının ilk bölümünde kendisine yönelik iddialara da değinen Emir, bazı medya organlarının mal varlığı üzerinden asılsız haberler yaptığını söyledi.

Tapu kayıtlarını paylaştığını belirten Emir, “80 daire gösteriyorlar ama 2005 yılında krediyle bir daire aldım, orada oturuyorum” diye konuştu.

YARGI VE SORUŞTURMA ELEŞTİRİSİ

Yargı süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Emir, tutuklu Muhittin Böcek’in şoförlerinin gözaltına alınmasını eleştirerek, bunun yeni suçlamalar üretmeye yönelik olduğunu savundu.

Ayrıca ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmalarının gündem değiştirme amacı taşıdığını ileri süren Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna rağmen süreçte sessizlik olduğunu ifade etti.

ORTAK RAPORA DİKKAT ÇEKTİ

Emir, söz konusu raporda basın özgürlüğüne ilişkin önemli maddelerin yer aldığını belirterek, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç sayılmaması gerektiğinin vurgulandığını aktardı. Bu maddelerin farklı siyasi partilerin imzasını taşıdığına dikkat çekti.

Yasanın sınırlarının net olması gerektiğini söyleyen Emir, “Yalanın ve gerçeğin ne olduğuna kim karar veriyor? Gerçeğin belirleyicisi basın ve ifade özgürlüğü değil midir?” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Alican Uludağ’ın da “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklandığını anımsatan Emir, çok sayıda gazetecinin benzer süreçlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

MECLİS’E ÇAĞRI

Emir, Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunarak dezenformasyon yasasının yeniden ele alınmasını istedi. “Gazetecileri görev yapamaz hale getiren uygulamalara son verelim” diyen Emir, düzenlemenin hukuki belirlilik çerçevesinde yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.