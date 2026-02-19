Eski hakem Fırat Aydınus, katıldığı bir programda futbol kamuoyunun sıkça yönelttiği soruya açıklık getirdi. Kariyeri boyunca “Hocam hangi takımı tutuyorsunuz?” sorusuyla sık sık karşılaştığını dile getiren Aydınus, bu konuda net konuştu.

Hakemlik mesleğinin tarafsızlık gerektirdiğinin altını çizen Aydınus, gençlik yıllarında sempati beslediği bir takım olduğunu kabul etti. Ancak profesyonel ve üst düzey hakemliğe başladıktan sonra bu duyguların zamanla ortadan kalktığını ifade etti.

“Yok kardeşim, ben doğar doğmaz hakem olacağımı biliyordum” sözleriyle espri yapan Aydınus, şu değerlendirmede bulundu:

“Tabii ki bir sempati vardı ama o seviyeye çıkınca, gençken sempatizanı olduğun takımı tutma meselesi zamanla köreliyor.”

Aydınus, herhangi bir kulübe bağlılık hissetmediğinin altını çizerek sözlerini şu cümleyle tamamladı: “Hangi takımı tutuyorum ben? Milli Takım’ı.”