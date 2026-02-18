YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Yakın Plan

Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki in yöneticilerinin, bebek katili Abdullah Öcalan’ın önüne geçmemesi ve lider görüntüsü vermemesi için Mazlum Abdi’nin Almanya’daki bazı toplantılarını engellediği öne sürüldü. Ayrıca, terör örgütünün Kandil yöneticilerinden Sabri Ok ve Bese Hozat’ın İmralı’ya gelerek Öcalan’ın sekreteryasında çalıştıkları yönünde ilginç bir iddia da ortaya atıldı.

Suriye’deki kargaşada Mazlum Abdi’ye her türlü lojistik destek sağlayan Barzanilerin haber sitesi Dark Mazı, “Sabri Ok ve Bese Hozat’tan talimat gitti, Mazlum Abdi’nin halk toplantısı engellendi” başlığı ile yayınladığı haberde gelişmeleri ve örgüt içindeki liderlik kavgasını duyurdu. Haber şöyle;

“Mazlum Abdi’nin Almanya’da Kürtlerle bir araya geleceği toplantıların ‘kendisinden kaynaklı olmayan nedenlerle’ iptal edildiğini açıkladı.

HSD Genel Komutanı Mazlum Abdi Suriye heyeti ile beraber Münih Güvenlik Konferansına katılmak için Almanya’ya gelmişti. Almanya’da birkaç gün daha kalması beklenen Abdi’nin buradaki Kürtlerle buluşması ve toplantılar yapması bekleniyordu. Abdi toplantının iptal edildiğini açıkladı. Abdi medyaya yaptığı konuşmada ‘Avrupa’daki değerli halkımız, bugün sizinle bir toplantı yapmamız gerekirdi. Bizde kendimizi hazırlamıştık. Fakat irademiz dışındaki bazı nedenler dolayısıyla yapamadık. Ben bu nedenle özür diliyorum.’ dedi.

Mazlum Abdi “iradesi dışındaki nedenler” hakkında ise bir açıklama yapmadı.

Darka Mazi’nin Avrupa’da baş vurduğu kaynaklar Mazlum Abdi’ye ‘toplantı yapma’ talimatının Kandil ve İmralı’dan gittiğini açıkladı. Avrupa’da PKK’ye yakın kaynaklar feshedilen PKK yönetimindeki Bese Hozat ve Sabri Ok’un Fransa’daki yönetimlerine yazılı bir talimat gönderdiğini açıkladı.

Kaynakların belirttiğine göre ise talimatta ise şu ifadeler yer aldı: ‘Birçok gücün önderlik yerine başka bir ismi ikame etmek istediği bilinmektedir. Mazlum Abdi’nin şu anda halka toplantı yapması önderliğimiz üzerindeki anti-propagandayı güçlendirecek ve onu önderliğe bir alternatif gibi sunulmasına yol açacaktır. Bu süreçte bazı böyle bir siyasi figür yaratmamaya hem Basın Yayın Komitesinin hem de yönetimimizin dikkat etmesi gerekmektedir. Bu nedenle Mazlum Arkadaşın halka bir araya gelmesi doğru değildir. Ayrıca medya da Münih toplantısını ve Rojava adına katılan arkadaşları fazla öne çıkarmamalıdır. Bu konuda ayrıca Basın Yayın Komitesine de ayrı bir yayın politikası perspektifi gönderilecektir’

Sabri Ok ve Bese Hozat’ın Öcalan’ın 17 Şubat mektubundan sonra İmralı’ya gittikleri ve burada Öcalan’ın sekreteryası olarak yer aldıkları belirtiliyor. Sabri Ok ve Hozat günlük olarak da İmralı’dan gelen talimatlarla hem feshedilen PKK’yi ve siyasi süreci yönlendiriyor. Bu nedenle Mazlum Abdi’nin öne çıkmasının Öcalan’ın ‘alternatiflerini engelleme’ politikasının bir devamı olduğu düşüncesi hakim.”