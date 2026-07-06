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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nın (STB) yeni hizmet binasının açılışında konuştu.

Esnaf, sanayici ve çiftçi yüksek faizlerin, artan maliyetlerin ve ekonomik krizin altında eziliyor. TOBB Başkanı ise yüksek faizlerden şikayet etti. Başkan Hisarcıklıoğlu, 700 bin üyeye kefil olduklarını ve bankalara "Riskin yüzde 85’ini biz alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu bu yıl için nefes kredisi rakamlarına dair de açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Geçen yıl Merkez Banka­sı’nın desteğiyle ‘Nefes Kredisi’ çıkarttırdık, 60 milyar lira üyele­rimize kullandırttık. Sakarya’da geçen sene 892 üyemiz ‘Nefes Kredisi’nden faydalandı. Bu se­ne de 100 milyar lira üyelerimi­ze paket çıkarttırdık. İlk 25 mil­yar lirası bitti. İkinci parti yani 75 milyar lira çıkınca sizlere oda ve borsaların vasıtasıyla haber vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İFLASIN İTİRAFI NİTELİĞİNDE

Piyasaya sürülen "Nefes Kredisi" paketleri aslında esnafın nefesinin ne kadar kesildiğinin itirafı niteliğinde.

60 milyar liralar, 100 milyar liralar havada uçuşuyor ancak bu paralar yatırıma veya üretime değil, esnafın günü kurtarmasına, borcu borçla kapatmasına gidiyor.

Piyasada çarklar durma noktasına gelmişken, insanları daha fazla faiz sarmalına itmek bir müjde değil, olsa olsa bir tükenmişlik tablosu olarak ortaya çıkıyor.

Her geçen gün iflas ve konkordato haberleri durumu 'Nefes' diye adlandırılan kredilerin çözüm olmadığını kanıtlar nitelikte...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dışında iktidarın Esnaf, sanayici ve çiftçi farklı çözüm yolları üretip çözmesi gerekiyor. Yoksa bu iş sadece bir 'Nefes' ile olacak değil.