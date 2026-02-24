Muğla’nın Bodrum ilçesinde Gündoğan Mahallesi’nde bir otelden kaynaklanan gürültü nedeniyle Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Müjde Ar’ın 2020 yılında şikayeti üzerine açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

HAPİS CEZASI

Dava sonucunda dönemin Bodrum Belediye Başkanı ve şu anki Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a 5 ay, belediye personeli E.D.’ye ise 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Sabıka kaydı bulunmayan sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, Aras’ın avukatları dosyayı istinafa taşıyacaklarını bildirdi.

GÜNDÜZ PLAJ, GECE CANLI MÜZİK ETKİNLİKLERİ

Dava belgelerine göre, Müjde Ar ve komşuları, bulundukları bölgede faaliyet gösteren otelin gündüz plaj etkinlikleri ile akşam düzenlenen canlı müzik programları nedeniyle uzun süredir yüksek gürültüye maruz kaldıklarını belirtti. Belediye nezdinde defalarca yaptıkları şikâyetlere rağmen gerekli idari önlemlerin alınmadığını öne süren mahalle sakinleri, konuyu yargıya taşımak zorunda kaldı.

İSTİNAFA TAŞINACAK

Aras’ın avukatları verilen kararı istinaf yoluyla üst mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi. Böylece dosya, bir üst yargı merciinde yeniden incelenebilecek.